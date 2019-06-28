Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 28 июня, указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя офиса британского премьера.

"Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море", - заявил представитель офиса премьера.

Мэй во время встречи с российским президентом также призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В пятницу Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.

Напомним, перед вылетом на саммит Мэй также заявляла, что потребует от Путина выдачи обвиняемых в отравлении Скрипаля.

Перед переговорами с Мэй Путин также говорил о ситуации в Украине с Дональдом Трампом.

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Источник: korrespondent.net