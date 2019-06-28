Архитектор рассказал, каким будет новое здание офиса Президента

Архитекторы работают уже над четвертой редакцией проекта реконструкции Украинского дома под Офис Президента Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает НВ.

Иван Юнаков, глава архитектурного бюро 33BY, которое будет заниматься реконструкцией Украинского дома, рассказал, что президент будет работать на четвертом этаже, пятый займут его офис и юридические отделы, а третий отдадут главе ОП и его замам. Также планируется кафе и спортзал, а под землей - парковка на 134 места с тремя заездами - двумя с улицы Владимирский спуск и один - с Трехсвятительской.

Стены большинства кабинетов, согласно планам, будут стеклянными, а интерьеры оформят в стиле лофт.

Также в здании будет живое дерево и фонтан.

Сейчас в здании Украинского дома есть фонтан, напоминает издание. Он выполняет роль своеобразного вентиляционного узла - в жару распространяет прохладный воздух по помещению. Этот принцип будет сохранен и в новом проекте.

Систему отопления планируют полностью переделать. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, в новой технологичной конструкции специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

Предполагается, что это позволит снизить потребление электроэнергии. Сейчас Украинский дом потребляет минимум четыре тысячи киловатт в сутки, а после реконструкции, согласно проекту, ему понадобится 450 киловатт. Также систему со льдом хотят использовать как дополнительную систему кондиционирования: пар после растапливания льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время.

Проектом реконструкции Украинского дома занимается архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова, 65-го номера в списке партии Слуга народа.

Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов. В архитектурном бюро 33BY стоимость переезда президентского офиса оценивают в 300 миллионов гривен. Ранее глава офиса Президента Андрей Богдан заявил, что на переезд не будет потрачено "ни копейки из государственного бюджета". По словам Юнакова, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли "европейские гранты".

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Ранее сообщалось, что АП рассматривает Украинский дом для переезда.

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Источник: korrespondent.net