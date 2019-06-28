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28. 06. 2019

Сепаратисты освободили четверых украинцев

В Минск из Донбасса прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать сепаратисты. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что все четверо украинцев, которых согласились освободить сепаратисты, уже находятся в Минске. Также сообщается, что их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону.

У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.

Напомним, вчера сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

Сообщается, что сегодня в Украину возвращается военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Также вернется Яков Веремейчик, которого члены незаконных вооруженных формирований взяли в плен 25 мая 2018 года. На него сепаратисты завели несколько уголовных дел.

Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сепаратисты отпустят нескольких бойцов ВСУ. Договоренность была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука с главами "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

В СБУ заявили, что не располагают данными о передаче пленных.

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Источник: korrespondent.net

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