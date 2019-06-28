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28. 06. 2019

Россия оценила переговоры Путина с Трампом

Переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке в рамках саммита Большой двадцатки в Кремле назвали насыщенными, сообщает RT 28 июня.

"Достаточно насыщенная по затронутым вопросам... Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Трамп говорили, помимо прочего, об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, "который никоим образом не соответствует потенциалу" США и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах они обсуждали вопросы стратегической стабильности, пишут Ведомости.

По его словам, Трамп поручил Белому дому работать с российскими коллегами по вопросам, которые поднимал Путин. По мнению Лаврова, встреча прошла конструктивно.

Российский президент "обозначил подтверждение инициатив", о которых лидеры двух стран говорили на предыдущих встречах в Гамбурге и в Хельсинки, сказал министр.

Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, на встрече Трамп был приглашен своего американского коллегу приехать в Россию на 9 мая 2020 года. По его словам, президенты обсудили роль стран во Второй мировой войне и отметили вклад советского народа в победу.

Ранее в Белом доме сообщили об итогах переговоров. Встречу, на которой обсуждалась Украина, Сирия, Иран и Венесуэла, в Вашингтоне назвали хорошей.

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Источник: korrespondent.net

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