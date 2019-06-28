Зеленский наградил водолазов-ликвидаторов, показанных в Чернобыле

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента 28 июня.

На Чернобыльской АЭС Ананенко работал старшим инженером-механиком реакторного цеха, Беспалов - старшим инженером турбинного цеха, Баранов - начальником смены.

В ходе ликвидации аварии они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря их действиям удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, что могло бы привести к повторному взрыву.

Данный эпизод был показан в сериале HBO Чернобыль. Ананенко и Беспалов в данный момент проживают в Украине, Баранов скончался в 2005 году. Звание Героя Украины ему присуждено посмертно.

Ранее Корреспондент.net привел рассказы ликвидаторов, сравнивших сериал с реальными событиями. Подробно в материале Чернобыль завершился: правда и вымысел.

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Источник: korrespondent.net