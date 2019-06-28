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28. 06. 2019

Во Франции жара побила исторический рекорд

Во Франции жара побила исторический рекорд, достигнув 44,3 градуса Цельсия 28 июня, сообщает Le Parisien со ссылкой на метеослужбу Франции.

Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны около 14.00 часов по местному времени. Из-за аномальной жары четыре тысячи французских школ закрыты. 

Предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад, 12 августа 2003 года. Температура плюс 44,1 градуса была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.

Отметим, что по данным Всемирной метеорологической организация ООН, последние пять лет - с 2015 по 2019 год - самые теплые за всю историю наблюдений.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, почему аномальная жара вернулась в Украину и Евросоюз.

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Источник: korrespondent.net

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