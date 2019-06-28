Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко может оказаться младшим братом одного из сепаратистов "ДНР", пишет Украинская правда 26 июня.

На сайте Миротворца журналисты нашли мужчину, у которого с Кириленко совпадают фамилия и отчество, а также регистрация в одной и той же квартире в городе Макеевка Донецкой области. Разница в возрасте - два года.

Евгений Кириленко, говорится на Миротворце, по состоянию на август 2016 года был рядовым пятой отдельной мотострелковой бригады "ДНР".

Оба Кириленко служили в украинских силовых структурах, но в 2014 году Евгений стал оперативником в "МГБ ДНР", говорится в прессе.

Cмотрите фотогалерею: СМИ: У главы Донецкой ОГА есть брат-сепаратист

Напомним, на пост губернатора Донецкой области правительство утвердило Кириленко по предложению президента Владимира Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net