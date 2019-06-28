Освобожденные из плена "ЛДНР" прилетели в Киев

Освобожденные из плена в "ЛДНР" украинцы Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибыли в Киев, сообщает 112 Украина 28 июня.

В аэропорт Жуляны, где их встретили родные и друзья, они прилетели из Минска, куда попали из российского города Ростов-на-Дону.

В Служба безопасности Украины ранее сообщали, что не располагают данными о передаче пленных с Донбасса и напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

Президент Владимир Зеленский связал освобождение пленных с выборами в Верховную Раду.

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Источник: korrespondent.net