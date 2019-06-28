Путин на ужин G20 пришел со своим термосом

Российский президент Владимир Путин на ужин в честь лидеров стран Большой двадцатки, саммит которой проходит в эти дни в японской Осаке, пришел со своим термосом. Его пресс-секретарю Дмитрию Пескову пришлось объясняться перед журналистами.

"Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса", - цитирует Пескова агентство РБК 28 июня.

В сети появилось видео с ужина, на которых видно, как Путин держит в руке белый термос, которым чокается с президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь американский лидер держит бокал с вином.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

На ужине в качестве закуски главам государств подавали террин из морского окуня, съедобные цветы и овощное пюре.

Основными блюдами стали куриный балантин, ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, а также цветки настурции и листья периллы.

На десерт шеф-повара приготовили банановые пирожные. Помимо этого гостям предложили фруктовое мороженое. Из алкоголя участникам саммита наливали шампанское и вино.

Ранее Корреспондент.net писал, как Россия оценила переговоры Путина с Трампом. Также сообщалось о переговорах с Мэй об отравлении Скрипалей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net