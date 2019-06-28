Путин "разъяснил" Трампу ситуацию с моряками ВСУ

Российский президент Владимир Путин на встрече в рамках саммита Большой двадцатки разъяснил американскому коллеге Дональду Трампу ситуацию с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе осенью прошлого года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс 28 июня.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков, отметив, что тема реализации Россией проекта Северный поток-2 на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тезера Мэй призвала Путина освободить украинских моряков.

26 июня сообщалось, что Россия готова передать Украине моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.

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Источник: korrespondent.net