Трамп расцеловал жену президента Аргентины

Президент США Дональд Трамп на саммите Большой двадцатки в японской Осаке горячо поприветствовал первую леди Аргентины Хулиану Аваду.

Во время общей фотографии Авада стояла между своим супругом - президентом Аргентины Маурисио Макри - и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом. Трамп протянул руку первой леди и, поприветствовав ее, поцеловал в обе щеки.

После того как церемония фотографирования окончилась, американский президент помог Хулиане сойти с платформы.

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По словам, Трампа, у него с отцом нынешнего президента Аргентины Маурисио Макри были деловые контакты еще до начала работы на госслужбе.

Трамп и Меланья принимали аргентинскую пару в Белом доме в 2017 году. Тогда СМИ также обратили внимание на то, что американский президент был очень мил, общаясь с Хулианой.

Отметим, что после череды заявлений об изменах Трампа Мелания все реже появляется с супругом на публике и в Осаку не приехала.

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Источник: korrespondent.net