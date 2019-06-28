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28. 06. 2019

РФ о Зеленском: Реанимация нормандского формата

Кремль согласился с мнением, что с приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины можно говорить о возрождении нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня, пишет РБК.

"В целом действительно все говорят, что, учитывая фактор нового президента в Украине, действительно следует говорить о реанимации нормандского формата", - сказал Песков.

Однако, отметил, он, многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными и требуют прояснения. Переговоры лидеров стран нормандской четверки требуют от сторон провести "домашнюю работу", подчеркнул спикер Кремля.

Именно для этого сначала встречу проведут не лидеры нормандской четверки, а их помощники, пояснил Песков. Они соберутся, чтобы посмотреть, "есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", добавил он.

Заявление Пескова связано со словами президента Франции Эмманюэля Макрона, который на встрече с Путиным на саммите Большой двадцатки заявил, что ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом минских соглашений.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза [ООН], нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Трампом "разъяснил" ситуацию с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе осенью прошлого года. 

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Источник: korrespondent.net

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