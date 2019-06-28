Американке, потерявшей беременность из-за ранения, грозит тюрьма

Жительницу американского штата Алабама обвинили в непредумышленном убийстве после того, как ее беременность на пятом месяце была прервана из-за огнестрельного ранения в живот, сообщает BBC 28 июня.

4 декабря 27-летняя Марша Джонс получила пулю в живот в результате ссоры с 23-летней Эбони Джеймисон на выходе из магазина из-за отцовства ребенка.

В полиции заявили, что Джонс сама начала спор, поставив под угрозу жизнь ребенка, поэтому ей предъявили аналогичные обвинения, что и стрелявшей. Там также утверждают, что Джемисон пришлось защищаться от беременной женщины. Впоследствии со стрелявшей были сняты обвинения.

Джонс отпустили из-под ареста на следующий день под залог в 50 тысяч долларов. Она назвала обвинения несправедливыми.

В прокуратуре округа Джефферсон заявили, что пока рассматривают возможность расследования уголовного дела, отрицая при этом связь с недавно принятым законом, запрещающим аборты.

15 мая Сенат Алабамы одобрил почти полный запрет на аборты за исключением тех случаев, когда беременность угрожает здоровью матери.

Под запрет абортов, в частности, попадут жертвы изнасилований и инцестов. За нарушение закона врачам грозит до 99 лет заключения. Документ подписала губернатор штата Кэй Айви.

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Источник: korrespondent.net