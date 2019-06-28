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28. 06. 2019

США впервые перебросили истребители F-22 в Катар


США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает ВВС Центрального командования Соединенных Штатов.

Отмечается, что самолеты данного типа будут там располагаться, чтобы защитить американские силы.

Аль-Удейд является главной американской базой на Ближнем Востоке, где располагаются несколько тысяч военных США.

Данная переброска истребителей произошла на фоне обострения отношений США и Ирана.

Напомним, на прошлой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.

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Источник: korrespondent.net

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