США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает ВВС Центрального командования Соединенных Штатов.
Отмечается, что самолеты данного типа будут там располагаться, чтобы защитить американские силы.
Аль-Удейд является главной американской базой на Ближнем Востоке, где располагаются несколько тысяч военных США.
Данная переброска истребителей произошла на фоне обострения отношений США и Ирана.
Напомним, на прошлой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.
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Источник: korrespondent.net
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