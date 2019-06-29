В Узбекистане рухнул аттракцион: есть жертвы

В парке города Джизак (областной центр Узбекистана) во время движения упал аттракцион Летающая тарелка, сообщает пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.
Три человека пострадали при поломке аттракциона в США
Напомним, ранее в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby