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29. 06. 2019

В Узбекистане рухнул аттракцион: есть жертвы


В парке города Джизак (областной центр Узбекистана) во время движения упал аттракцион Летающая тарелка, сообщает пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.
 
В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения. Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
 
Аттракцион рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки. В это время на нем находились восемь человек.
 
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.



Три человека пострадали при поломке аттракциона в США

Напомним, ранее в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю.

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Источник: korrespondent.net

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