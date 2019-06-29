В Узбекистане рухнул аттракцион: есть жертвы



В парке города Джизак (областной центр Узбекистана) во время движения упал аттракцион Летающая тарелка, сообщает пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.



В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения. Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.



Аттракцион рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки. В это время на нем находились восемь человек.



Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.





Три человека пострадали при поломке аттракциона в США



Напомним, ранее в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю.

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Источник: korrespondent.net