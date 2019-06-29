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29. 06. 2019

Турция перебросила спецназ на границу с Сирией


Колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в турецкую провинцию Хатай у границы с Сирией, сообщает агентство Anadolu в пятницу, 28 июня.

Усиление позиций на границе произошло на фоне минометного обстрела наблюдательного пункта Турции в сирийском Идлибе, в результате которого погиб турецкий военный.

По данным Минобороны Турции, атака велась с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами, и была умышленной.

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Ранее сообщалось, что третья военная операция Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны.

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Источник: korrespondent.net

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