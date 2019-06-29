Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу



Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею. Об этом американский президент написал в Twitter.

Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где он участвует в саммите G20, в субботу, 29 июня.

"После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе – в демилитаризованной зоне – чтобы пожать ему руку и поздороваться", – написал президент США.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net