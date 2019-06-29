США ввели санкции против сына Мадуро



США внесли члена Национального учредительного собрания Венесуэлы Николас Эрнесто Мадуро Герра, сына президента страны Николаса Мадуро, в санкционный список, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Мадуро Герра предпринимал усилия для распространения пропаганды и прибегал к цензуре, получал прибыль от рудников вместе с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. В начале этого года Мадуро Герра разрабатывал стратегию оказания давления на национальные вооруженные силы Венесуэлы, чтобы отказать в доставке гуманитарной помощи в страну, при этом охарактеризовав (гуманитарную операцию – ред.) как попытку подорвать демократию Венесуэлы",–сказано в сообщении.

Минфин США утверждает, что сын Мадуро получал незаконную прибыль от разработки рудников.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net