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29. 06. 2019

Американские конгрессмены посетят Украину


Делегация конгрессменов США в рамках европейского тура 30 июня - 1 июля посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой Нафтогаза Андреем Коболевым.
 
 "30 июня - 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии", – сказано в сообщении на странице посольства США в Facebook в ночь на субботу, 29 июня.
 
В рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора.
 
Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством Нафтогаза для обсуждения проблем энергетической безопасности.
 
Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти героев Небесной сотни, а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра.

Старый знакомый. Кто будет рулить посольством США
 
Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил 700 млн долларов для Украины. Речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net

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