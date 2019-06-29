Итоги 28.06: Возврат из плена, встреча Путин-Трамп



Северный поток-2 отказался от основного маршрута в водах Дании

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальные воды Дании.

Компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".

Зеленский дал гражданство 14 иностранцам, воевавшим на Донбассе

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины.

В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Путин встретился с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на саммите G20 в Осаке. "Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

Путин и Трамп также согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21 века, которая должна включать Китай.

Сепаратисты освободили четверых украинцев

Освобожденные из плена в "ЛДНР" украинцы Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибыли в Киев. В аэропорт Жуляны, где их встретили родные и друзья, они прилетели из Минска, куда попали из российского города Ростов-на-Дону.

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук сообщил, что решение сепаратистов отпустить четырех пленных было принято в одностороннем порядке.

Жара во Франции побила исторический рекорд

Во Франции жара побила исторический рекорд, достигнув 44,3 градуса Цельсия. Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны. Из-за аномальной жары четыре тысячи французских школ закрыты.

Верховный суд допустил партию Саакашвили на выборы

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно участия партии Рух новых сил Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

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Источник: korrespondent.net