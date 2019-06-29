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29. 06. 2019

Под Днепром Mercedes врезался в ж/д остановку, есть пострадавшие

В ночь на субботу в городе Подгородное Днепропетровской области микроавтобус Mercedesв резался в железнодорожный перрон. В результате пострадали четыре человека, сообщает Информатор 29 июня.

"Предположительно, Mercedes двигался по улице Октябрськой со стороны Шоссейной. В районе ж/д станции Подгородное автомобиль по неизвестным причинам не свернул налево, а вылетел в кювет, где врезался в перрон", – говорится в сообщении.

Самостоятельно пострадавшие не могли выбраться из авто – их доставали спасатели. Водителя вырезали из машины дольше остальных. Всех четырех пострадавших забрала скорая в 6-ю городскую больницу Днепра.

На место работала следственно-оперативная группа. Все детали происшествия установят правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром Mercedes врезался в ж/д остановку, есть пострадавшие

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Источник: korrespondent.net

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