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29. 06. 2019

В Индии рухнула стена вокруг дома: 17 жертв

На западе Индии не менее 17 человек погибли в субботу при падении 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна. Об этом сообщает The Times of India в субботу, 29 июня.

Отмечается, что ограждающая стена вокруг многоэтажного жилого дома обрушилась на ряд жестяных бараков, в которых жили рабочие. Причиной стали сильные муссонные дожди.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться еще люди, поэтому количество жертв может увеличиться.

Cмотрите фотогалерею: В Индии рухнула стена вокруг дома: 17 жертв

Ранее в Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. Под завалами оказались не менее 50 человек.

Также в густонаселенном индийском городе Мумбаи обрушился пешеходный мост, в результате чего пострадали минимум 16 человек.

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Источник: korrespondent.net

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