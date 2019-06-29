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29. 06. 2019

Сутки в ООС: 32 обстрела, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 28 июня, 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Запрещенное Минскими соглашениями оружие применялось 16 раз. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 29 июня.

Так, враг применял артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле населенных пунктов Широкино, Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Пески, Талаковка, Марьинка, Новгородское, Крымское, Новолуганське, Пивденное, Майское, Золотое-4, Светлодарск, Зайцево, Луганское, Нижнетеплое.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, три сепаратиста были уничтожены, еще трое ранены.

Напомним, за сутки 27 июня на Донбассе произошло 34 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда пострадали трое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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