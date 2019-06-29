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29. 06. 2019

Трамп и Си Цзиньпин провели встречу на саммите G20

В японском городе Осака на саммите G20 состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в субботу, 29 июня.

"Встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась, переговоры длились 80 минут", – говорится в сообщении.

По итогам переговоров Трамп заявил, что встреча была Си Цзиньпином была "очень позитивной".

"У нас была очень хорошая встреча с председателем Си Цзиньпином, – сообщил Трамп. – Я бы сказал, отличная. Мы много чего обсудили, и мы снова на верном пути… Мы посмотрим, как будут развиваться события, но встреча была действительно хорошей. Я бы сказал, возможно, она была даже лучше, чем я предполагал, и переговоры продолжаются".

Трамп не пояснил, были ли уже достигнуты какие-то конкретные договоренности относительно спорных вопросов в сфере торговли. Президент США отметил, что дополнительные подробности, касающиеся встречи, будут представлены позже на пресс-конференции. По его словам, американская сторона также намерена распространить заявление на этот счет.

В свою очередь Синьхуа сообщает, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились возобновить торговые консультации между КНР и США "на основе равноправия и взаимного уважения".

Американская сторона объявила, что не станет вводить новые пошлины на китайские товары. Делегации двух государств на торговых переговорах обсудят конкретные вопросы, – говорится в сообщении.

Ранее Трамп сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на $300 млрд, если в ходе саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".

Напомним, Трамп уже повысил тарифы на товары из КНР с 10% до 25% на сумму $200 млрд.

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Источник: korrespondent.net

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