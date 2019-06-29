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29. 06. 2019

На Донбассе отремонтировали водопровод Горловка-Торецк

В Донецкой области закончены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода Горловка-Торецк. Система заполняется водой, сообщает ГСЧС в субботу, 29 июня.

"В 17.45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена работа насосной станции. По состоянию на 7.00 29 июня производится заполнение системы водой", – говорится в сообщении.

Порыв водопровода диаметром 900 мм в неподконтрольной Горловке произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения находилось население городов Торецка и Железное, а также поселков Пивничное и Пивденное, общее население которых составляет около 43 тысяч человек.

На прошлой неделе стало известно, что в Торецке выдают по 40 литров воды. Позже сообщалось, что Торецк и еще три населенных пункта остались без воды.

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Источник: korrespondent.net

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