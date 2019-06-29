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29. 06. 2019

В Японии завершил работу саммит G20

Саммит лидеров стран G20 завершился в японском городе Осака. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 июня.

"Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации", – заявил премьер-министр Японии Синдзо  Абэ в заключительном слове.

По его словам, глобальная экономика по-прежнему сталкивается с рисками, поскольку сохраняется напряженность в торговле.

Главы государств G20 также обменялись мнениями по вопросам инновационной деятельности и безопасности в сфере информационных технологий.

"Состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий", – говорится в сообщении.

Также лидеры стран "двадцатки" будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, добавил Абэ.

"Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами", – сказал он.

Абэ также отметил, что у лидеров G20 в ходе саммита были крупные расхождения в позициях по вопросам климата.

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14 в истории и первым, который был организован в Японии.

Накануне в Осаке состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Также сообщалось, что Путин "разъяснил" Трампу ситуацию с пленными моряками ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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