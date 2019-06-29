В Житомирской области девочка получила пулевое ранение

В поселке Черняхов 10-летняя девочка получила пулевое ранение в плечо. Об этом сообщает управление Нацполиции в Житомирской области в субботу, 29 июня.

"В Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, девочка со своей 6-летней подружкой играли на подворье местного жителя. Во дворе девочки нашли пневматическую винтовку, которая, вероятно, была в заряженном состоянии.

Вследствие игры винтовка выстрелила в руках младшего ребенка и пневматическая пуля попала в ее старшую подружку. Сейчас состояние девочки удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По словам владельца оружия, он использовал его для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Устройство для отстрела пневматических шариков мужчина добровольно выдал полицейским.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч.1 ст.125 УК Украины).

Ранее стало известно, что больницу Днепра доставили 7-летнего мальчика с серьезным ранением руки. Оказалось, что ребенок выстрелил себе в руку из пистолета.

Также сообщалось, что в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.

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Источник: korrespondent.net