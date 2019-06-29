Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2019, суббота, 13:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
29. 06. 2019

На Харьковщине дерево упало на отдыхающих, есть жертвы

В результате падения дерева в Волчанском районе погибла женщина, двое пострадавших – в реанимации. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в субботу, 29 июня.

Отмечается, что трагедия произошла вчера около 14:00 на территории базы отдыха в Старом Салтове.

"Из-за порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. 48-летняя женщина погибла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Они доставлены в реанимационное отделение в больницу Харькова", – говорится в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ст. 115 УК Украины).

Ранее в городе Буча под Киевом из-за непогоды погиб один человек, а в самом Киеве пострадали двое.

Также под Львовом пять человек пострадали при падении дерева. Инцидент произошел в поселке Брюховичи на улице Широкой, где расположен центр отдыха Светлица.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.