В Васильевском райони Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Также есть пострадавшие, сообщает региональное управления Нацполиции в субботу, 29 июня.

Инцидент произошел накануне примерно в 11:10 на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи села Каменское.

"Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", – говорится в сообщении полиции.

В результате аварии водитель Daewoo и его пассажирка, женщина 1990 года рождения, погибли на месте. Девочка 2016 рождения, которая ехала в этом же транспортном средстве, госпитализирована.

Кроме того, с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя автомобиля Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиров: женщин 1976 и 1997 годов рождения, а также мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Полиция ищет свидетелей аварии.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области два человека погибли в ДТП

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Источник: korrespondent.net