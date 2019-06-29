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29. 06. 2019

На границе Украины с Венгрией образовалась очередь

На границе Украины и Венгрии перед пунктом пропуска Тиса образовалась очередь. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook в субботу, 29 июня.

"В связи со значительным увеличением количества лиц, выезжающих в Венгрию и другие страны Европы с целью туризма и отдыха, сейчас наблюдается значительное накопление транспортных средств перед пунктом пропуска Тиса. Вне пункта пропуска ожидают оформления более 100 легковых автомобилей, а также 80 грузовиков", – говорится в сообщении.

Для ускорения пропускных операций пограничники привлекли дополнительный персонал. Отдельную полосу движения выделено для оформления туристических автобусов и микроавтобусов.

Пограничники просят путешественников учесть сложившуюся ситуацию, и, по возможности, выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ранее стало известно, что СБУ усилила контроль на границе с Молдовой. Пограничники пытаются не допустить в Украину "радикально настроенных граждан РФ".

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Источник: korrespondent.net

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