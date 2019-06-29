В Киевской области вор пытался совершить самоубийство в магазине, куда он проник с целью кражи. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 29 июня.

Отмечается, что 34-летний житель города Яготин проиграл много денег и решил обокрасть местный магазин, чтобы улучшить материальное положение.

"Подробно продумал все действия. Из дома он взял все необходимое для этого: болгарку, удлинитель, сменную одежду. Родителям сказал, что пошел на ночную смену. Мужчина в рабочее время проник в универмаг в городе Яготин и скрывался в подвале, пока не закрыли магазин", – говорится в сообщении.

Далее злоумышленник вырезал все преграды болгаркой. Но проникнуть в пункт обмена валют и различные отделы магазина он не смог. В то время, когда вор пытался проникнуть в ювелирный отдел, сработала сигнализация. За считанные минуты наряд полиции прибыл к универмагу.

"Когда злоумышленник увидел полицейских, он испугался и полоснул себя по шее канцелярским ножом, чтобы не попасть в руки полиции и не отвечать за совершенное преступление. Также молодой человек позвонил родителям и попросил у них прощения за свою никчемную жизнь", – говорится в сообщении.

Мужчину срочно госпитализировали. Его жизнь в безопасности.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области вор проник в магазин и пытался покончить с собой

Ранее в аннексированном Крыму вор уснул в детском саду, пытаясь украсть телевизор. Спящего преступника полицейские разбудили и задержали.

Также сообщалось, что в Закарпатской области в поселке Кольчино неизвестные злоумышленники два раза за ночь обокрали местный храм святых апостолов Петра и Павла.

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Источник: korrespondent.net