Меркель прокомментировали свои приступы дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала в полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке, сообщает 29 июня немецкое издание Bild.

По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства: "Уверена, как это произошло, так и пройдет".

На прошлой неделе в Берлине на встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлера начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.

Через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился. Подробно в материал У Меркель новый приступ: что со здоровьем канцлера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net