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29. 06. 2019

В центре Донецка повесили флаг Украины и включили гимн - СМИ

В центре Донецка в честь празднования Дня Конституции Украины вывесили украинский флаг и включили гимн, пишет издание Новости Донбасса 28 июня. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны.

Флаг развевался на здании закрытой гостиницы Украина на улице Артема. О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты Новороссия № 250 от 27 июня 2019 года.

14 марта сообщалось, что в Донецке флаг Украины подняли в микрорайоне Мирный. Летом 2018 года над Донецким аэропортом появился украинский флаг. Огромный стяг - 20х6 метров, запущенный на воздушных шарах, завис вблизи Донецка. Его запустили активисты из прифронтовой зоны.

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Источник: korrespondent.net

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