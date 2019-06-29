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29. 06. 2019

Штаб ООС показал обстрелянное село Золотое-4

Мобильная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области зафиксировала последствия обстрела жилого сектора. Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook 29 июня.

"27 июня в 04.35 вооруженные формирования РФ с направления Золотого-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета", - сообщили в СЦКК.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Кроме того, на автомобильной дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Cмотрите фотогалерею: Штаб ООС показал обстрелянное село Золотое-4

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Источник: korrespondent.net

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