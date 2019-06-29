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29. 06. 2019

Жена Саакашвили возглавила протестный марш в Тбилиси

В Тбилиси проходит массовая акция протеста Марш свободы. Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщает Интерфакс 29 июня.

В эту субботу в марше принимает участие большее число людей, представляющих партии, в частности, бывшей партии власти Единое национальное движение. Как отмечает агентство, политсила мобилизовала своих сторонников из регионов Грузии.

Около трех тысяч "националов" собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии Европейская Грузия.

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков.

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Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

В Марше свободы, который проходит по проспекту Руставели и направляется к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек. В первых рядах идет супруга Саакашвили Сандра Руловс.

Акции протеста в Тбилиси начались после силового разгона полицией в ночь на 21 июня митинга. В столкновениях пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских. Разгон митинга начался после того, как лидеры партии Саакашвили призвали протестующих начать штурм парламента.

Премьер-министр Грузии заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили ответственен за беспорядки, которые произошли на протестах в Тбилиси.

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Источник: korrespondent.net

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