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29. 06. 2019

Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии

Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания Большой двадцатки в японской Осаке.

В короткой видеозаписи, которую 29 июня распространил саудовский новостной портал Хабр аль-Аджиль, видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца.

Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.

فيديو 🔴
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.
خلال اجتماعات قمة العشرين ..

شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
.
.#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v

— خبر عاجل (@AjelNews24) 29 июня 2019 г.
 

Источник: korrespondent.net

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