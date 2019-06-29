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29. 06. 2019

Полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства

Полиция Донецкой области заявила о разоблачении сети фальшивых "реабилитационных центров", которые под видом благотворительной организации незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей и заставляли их выполнять тяжелую работу. Об этом говорится в сообщении МВД на странице в Facebook.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях, говорится в сообщении. Организатором называется гражданин России. Освобождены около сотни человек.

Cмотрите фотогалерею: Полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства

Ранее сообщалось, что украинцу удалось освободиться из плена сепаратистов, принуждавших мужчину к рабскому труду в Донецке и на территории области. 

В конце прошлого года в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении людей.

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Источник: korrespondent.net

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