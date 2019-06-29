Климкин назвал угрозы возвращения России в ПАСЕ

Версия о том, что российскую делегацию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы в обмен на возможное освобождение заключенных в России украинцев не соответствует действительности, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 июня.

"Много пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал министр.

Климкин отметил, что хуже будет, если Россия и Европа "решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать Украине чужую стратегию и тактику".

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По словам министра, "уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия".

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - считает Климкин.

Министр также отметид, что никто, кроме украинцев, "не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной".

На прошедшей неделе Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net