Меркель и Путин договорились о нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель он договорился продолжать работу в нормандском формате. Об этом он сказал журналистам на итоговой пресс-конференции Большой двадцатки в Осаке.

"В целом, я согласен с канцлером в том, что мы должны использовать все инструменты, а их не так уж и много. Один из действующих - это нормандский формат. Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации - вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвертом", - сказал Путин.

О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что "об этом должны договориться помощники и министерство иностранных дел".

Источник: korrespondent.net