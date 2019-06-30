Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2019, воскресенье, 02:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
30. 06. 2019

Тауэрский мост в Лондоне отмечает 125-летие

 
В воскресенье, 30 июня, лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летний юбилей.
 
Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой.
 
Как заявил директор моста Крис Эрли, за 2018 год строение посетили 865 тысяч человек. Он отметил, что речь идет только о тех людях, которые купили билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 м пешеходные галереи. 
 
Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около шесть тысяч раз, именно поэтому для людей были возведены галереи, чтобы, не теряя времени, пересекать Темзу.
 
Сейчас, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже − около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.
 
Организация, управляющая мостом, проводит ряд мероприятий, приуроченных к 125-летнему юбилею. Среди них − костюмированные представления, выставка фотографий, симпозиумы.
 
В Лондоне теплоход с туристами врезался в Тауэрский мост
 
Напомним, в феврале прошлого года королева Великобритании Елизавета II отметила "сапфировый юбилей" − 65 лет на троне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.