Тауэрский мост в Лондоне отмечает 125-летие

В воскресенье, 30 июня, лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летний юбилей.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой.

Как заявил директор моста Крис Эрли, за 2018 год строение посетили 865 тысяч человек. Он отметил, что речь идет только о тех людях, которые купили билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 м пешеходные галереи.

Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около шесть тысяч раз, именно поэтому для людей были возведены галереи, чтобы, не теряя времени, пересекать Темзу.

Сейчас, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже − около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.

Организация, управляющая мостом, проводит ряд мероприятий, приуроченных к 125-летнему юбилею. Среди них − костюмированные представления, выставка фотографий, симпозиумы.

В Лондоне теплоход с туристами врезался в Тауэрский мост

Напомним, в феврале прошлого года королева Великобритании Елизавета II отметила "сапфировый юбилей" − 65 лет на троне.

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Источник: korrespondent.net