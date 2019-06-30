Хуситы заявили об атаках на аэропорты Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения Ансар Аллах атаковали аэропорты в городах Абха и Джизан в Саудовской Аравии с помощью беспилотиков. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.

Как заявил представитель вооруженных сил хуситов, удары были нанесены "с высокой точностью" и привели к нарушению работы аэродромов.

В свою очередь саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя арабской коалиции информировало, что беспилотник, запущенный по направлению Джизана, был сбит. При этом ущерб аэропорту нанесен не был.

Информацию об атаке в Абхе в коалиции не комментируют.

Напомним, 15 июня в результате атаки повстанцев-хуситов аэропорты Джизана и Абха приостановили работу.

Вторая атака беспилотников на аэропорт Абха произошла 24 июня. Тогда был убит сирийский житель Саудовской Аравии. В Йемене продолжается кровопролитное противостояние между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов, и правительственными войсками, получающими поддержку от Саудовской Аравии. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net