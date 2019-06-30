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30. 06. 2019

Итоги 29.06: Конец саммита G20 и поблажка Huawei

 
ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили
 
Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда и зарегистрировала кандидатов от партии Рух новых сил Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах.
 
Путин договорился с Меркель о нормандском формате
 
Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель продолжать работу в нормандском формате.
 
Российский лидер также подчеркнул, что дату и место встречи должны согласовать помощники и министерство иностранных дел.
 
Трамп согласился снять санкции с Huawei
 
Президент США Дональд Трамп пообещал председателю КНР Си Цзиньпину разрешить продажу технологических продуктов Huawei.
 
По словам американского лидера, окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.
 
В Одессу прибыл новейший катамаран ВМС США
 
Американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS Yuma зашел в порт Одессы. Он доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.
 
Завершил работу саммит G20 в Японии
 
В японской Осаке завершился саммит лидеров стран G20.
 
Как заявил японский премьер Синдзо Абэ, лидеры стран Большой двадцатки смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения свободной торговли без дискриминации. Также они будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году.

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Источник: korrespondent.net

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