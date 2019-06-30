Демилитаризованную зону со стороны КНДР закрыли для туристов

Демилитаризованная зона (ДМЗ) со стороны КНДР закрыта для туристов за несколько часов до того, как этот район должен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, агентство AFP.

Ранее глава Белого дома, который находится с официальным визитом в Республике Корея, заявил, что, как он считает, представители КНДР хотят встретиться с ним во время посещения им ДМЗ с южнокорейской стороны. Как ожидается, Трамп прибудет туда вместе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Другому.

Как отмечает агентство со ссылкой на туристическую компанию Koryo Tours, организующую туры в КНДР для западных туристов, ДМЗ закрыли в воскресенье с северокорейской стороны. СМИ подчеркивает, что это произошло на фоне ожиданий того, что буферную зону на границе двух Корей может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын для встречи с Трампом.

Ранее президент США выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет там около 15 минут 30 июня.

По данным агентства ЦТАК, Пхеньян положительно отнесся к предложению американского лидера.

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Источник: korrespondent.net