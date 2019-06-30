Стала известна дата переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией

В Венесуэле готовятся к переговорам между правительством страны и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на три источника, близких к переговорному процессу.

Отмечается, что переговоры могут возобновиться на следующей неделе. Норвегия, которая выступала посредником в двух предыдущих раундах, определит место проведения переговоров. Возможным местом для встречи может стать островное государство Барбадос.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо скептически относится к результативности диалога и настаивает на том, чтобы любые переговоры были сосредоточены на досрочных президентских выборах.

Предыдущие два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы состоялись в мае в столице Норвегии - Осло.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может изменить подход к Венесуэле, потому что у него есть пять стратегий в отношении этой страны.

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Источник: korrespondent.net