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30. 06. 2019

У берегов Канады нашли шесть погибших китов

У берегов Канады, в заливе Святого Лаврентия, с помощью спутника нашли тела шести северных гладких китов, сообщает AFP.

Ученые сделали вскрытие тел двух китов. 40-летнюю самку, "знакомую" морских биологов, звали Пунктуация. По мнению исследователей, она погибла в результате столкновения с судном. Причины смерти второго кита, 9-летнего Росомахи, установить не удалось.

Власти Канады ограничили скорость передвижения судов в заливе Святого Лаврентия до 10 узлов и закрыли 16 000 квадратных километров для коммерческого рыболовства.

Северные гладкие киты - один из самых редких видов китов, который находится на грани вымирания, они живут у побережья Канады и США. Поскольку они плавают достаточно медленно, длительное время они были любимой добычей китобоев. В результате киты были полностью истреблены на северо-востоке Атлантики, а популяция в западной части океана снизилась до 300-450 особей.

Ранее сообщалось, что Исландия впервые за 17 лет остановила китобойный промысел.

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Источник: korrespondent.net

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