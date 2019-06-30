ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает о потере беспилотника дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения) ", - сказано в отчете СММ.

При попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23.22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23.22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.

Ранее сообщалось, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных Украине районах Луганской области обнаружили 30 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода.

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Источник: korrespondent.net