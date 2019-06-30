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30. 06. 2019

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи. Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea  https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU

— CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.

Напомним, Трамп в воскресенье, 30 июня, находится с визитом в Южной Корее. Ранее он предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

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Источник: korrespondent.net

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