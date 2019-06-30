В Николаевской области горели поля с пшеницей

В Николаевской области горели два поля с пшеницей, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в 16.42 вблизи села Таборовка Вознесенского района на поле ООО "Дружба" (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", – сказано в сообщении.

Пожар на площади 23 га ликвидировали в 17.45. Второй пожар произошел через полчаса после первого – в 17.11

"Возле села Пески Баштанского района на поле ООО "Головченко" (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", – отметили в пресс-службе.

Этот пожар на площади 14 га ликвидировали в 18.30, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возле Ровно загорелась свалка.

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Источник: korrespondent.net