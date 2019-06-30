Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2019, воскресенье, 11:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
30. 06. 2019

В Николаевской области горели поля с пшеницей

В Николаевской области горели два поля с пшеницей, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в 16.42 вблизи села Таборовка Вознесенского района на поле ООО "Дружба" (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", – сказано в сообщении.

Пожар на площади 23 га ликвидировали в 17.45. Второй пожар произошел через полчаса после первого – в 17.11

"Возле села Пески Баштанского района на поле ООО "Головченко" (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", – отметили в пресс-службе.

Этот пожар на площади 14 га ликвидировали в 18.30, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возле Ровно загорелась свалка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.