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30. 06. 2019

В 19 областях Украины проходят местные выборы

В Украине в воскресенье, 30 июня, проходят выборы в 66 объединенных территориальных общинах (ОТГ). Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Парламентские предвыборные гонки – конечно, важно, но сегодня - главные выборы - выборы в ОТГ! Сегодня рождаются еще 66 общин с новыми полномочиями и возможностями", - написал Зубко.

По его словам, жители общин изберут "менеджеров и управленцев, с которыми вместе будут строить свое будущее – успешное и европейское".

Также Зубко отметил, что первые выборы депутатов и мэров местных советов в ОТО пройдут в 19 областях Украины. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области.

Он отметил, что в воскресенье также пройдут дополнительные выборы депутатов 30 местных советов (14 сельских, 16 поселковых), которые присоединяются к ОТГ. В частности, в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Напомним, в апреле в ЦИК утвердили план по местным выборам.

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Источник: korrespondent.net

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