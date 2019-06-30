Демонстранты в Мадриде выступили против инициативы нового мэра города отменить ограничения на въезд автомобилей, введенного с целью борьбы с загрязнением воздуха. Об этом информирует BBC.

Cмотрите фотогалерею: В Мадриде протестовали против отмены ограничения на въезд авто

"Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида в субботу, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра по отмене ограничений на загрязнение окружающей среды автомобилями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Берлине десятки тысяч людей вышли на акцию за перемены в обществе.

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Источник: korrespondent.net