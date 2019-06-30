Демонстранты в Мадриде выступили против инициативы нового мэра города отменить ограничения на въезд автомобилей, введенного с целью борьбы с загрязнением воздуха. Об этом информирует BBC.
Cмотрите фотогалерею: В Мадриде протестовали против отмены ограничения на въезд авто
"Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида в субботу, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра по отмене ограничений на загрязнение окружающей среды автомобилями", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Берлине десятки тысяч людей вышли на акцию за перемены в обществе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby