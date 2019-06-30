Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2019, воскресенье, 11:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
30. 06. 2019

В Мадриде протестовали против отмены ограничения на въезд авто

Демонстранты в Мадриде выступили против инициативы нового мэра города отменить ограничения на въезд автомобилей, введенного с целью борьбы с загрязнением воздуха. Об этом информирует BBC.

Cмотрите фотогалерею: В Мадриде протестовали против отмены ограничения на въезд авто

"Тысячи демонстрантов заполонили улицы Мадрида в субботу, чтобы выступить против решения новоизбранного консервативного мэра по отмене ограничений на загрязнение окружающей среды автомобилями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Берлине десятки тысяч людей вышли на акцию за перемены в обществе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.